Mund të them se ka presione mbi deputetët dhe mbi menaxhmentin e VMRO-DPMNE-së, disa më delikate, disa më të drejtpërdrejta dhe disa mund të vërehen nga qytetarët, tha Antonio Milloshoski, deputet i VMRO-DPMNE dhe antar i Komiteti Ekzekutiv i partisë gjatë daljes së tij në emision Pro apo kundër asaj që transmetohet në Alfa Tv.

“Është qeveria ajo që u kërkon përfaqësuesve të huaj të ndikojnë në opozitë. Ata nuk flasin me ta për projekte, por kërkesa kryesore e tyre është ardhja në Maqedoni dhe presioni ndaj opozitës. Megjithatë, 44 deputetë të VMRO-DPMNE-së nuk do të votojnë për iniciativën për ndryshime kushtetuese, ndërsa kundër ndryshimeve kushtetuese janë edhe të paktën dy nga shumica në pushtet. Dhe në një koordinim mes Kovaçevskit dhe LSDM-së dhe koalicionit të tyre, ka pasur një argument se këta deputetë kanë thënë se më mirë do të japin dorëheqje sesa të votojnë”, thotë Milloshoski.

Në këtë situatë, shton Milloshoski, Kovaçevski paraprakisht bën alibi për vete.

Kovaçevski kur të shihet se nuk ka dy të tretat e shumicës dhe në mesin e tij, do t’i duhet alibi”, theksoi Milloshoski.

Sipas tij, në grupin punues për ndryshime kushtetuese, ka mosmarrëveshje në mes të Aleancës së Shqiptarëve dhe përfaqësuesit të presidentit Stevo Pendarovski, njëri prej tyre kërkon ndryshime, ndërsa përfaqësuesi i Pendarovskit tha se nuk ka mandat të diskutoni për ndonjë gjë tjetër përveç përfshirjes së bullgarëve në Preambulë.

“Marrëveshja e pamenduar, e nënshkruar me nxitim, jo ​​vetëm që krijoi marrëdhënie më të këqija fqinjësore, por hapi një sërë kutish të pandorës. Në grupin punues, nëse një ditë janë të sinqertë dhe publikojnë procesverbalin, do të shihet se është shkëmbyer mendime të ndryshme për ridefinimin e Preambulës, e me këtë edhe të rendit kushtetues”, tha Milloshoski.