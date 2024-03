“Tashmë mund ta shihni ndryshimin në javë, dy, tre dhe nëse kjo valë vazhdon, dhe mendoj se do të vazhdojë, do të kemi rezultatin më të mirë që ka fituar çdo opozitë në zgjedhje dhe nëse, për shembull, deri sa para një jave numrat ishin 53, 54, 55 deputetë, tani mund të them se janë 55-56 deputetë, ndërsa nuk ka asgjë të çuditshme nëse ato rriten”, theksoi Nikolloski mbrëmë në emisionin “Click Plus”.

Lidhur me zgjedhjet presidenciale, Nikolloski konsideron se Gordana Siljanovska-Davkova dhe Stevo Pendarovski duhet të hyjnë sërish në rrethinë e dytë dhe, siç thotë ai, Siljanovska-Davkova do të fitojë bindshëm.

“Mendoj se është shumë mirë që Pendarovski kandidojë sërish për president, le të shikoj se çfarë mendon populli për të”, shtoi Nikollovski.