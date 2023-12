Këshilli Kombëtar për Integrime Evropiane dhe Komisioni Parlamentar për Çështje Evropiane kanë mbajtur sot seancë të përbashkët në Kuvend ku janë shqyrtuar Projektudhërrëfyesi për sundimin e Ligjit dhe Projektudhërrëfyesi për Reformën e Administratës Publike.

Kryetari i Këshillit Komb[tar për Integrime Evropiane, Aleksandar Nikolloski, ndër të tjera theksoi se Plani i Rritjes është një mekanizëm i mirë që BE-ja e propozon dhe shteti duhet t’i përdorë këto mjete për të nxitur rritjen dhe për të punuar më intensivisht në përmirësimin e infrastrukturës. , si rrugore ashtu edhe hekurudhore, dhe komunikimet e dixhitalizimit, por edhe për t’i dhënë një shans sektorit privat. Por shteti thotë se nuk mund të mburret me reforma në fushën e sundimit të ligjit dhe arsyeja kryesore pse nuk i kemi nisur negociatat për anëtarësim në BE është niveli i lartë i krimit dhe korrupsionit.

Ne nuk kemi problem me shtetin anëtar më të fortë të BE-së, ne kemi problem me shtetin më të dobët apo të dytë më të dobët të BE-së, Bullgaria ka nevojë për BE-në shumë më tepër sesa Bullgaria për BE-në dhe ka mekanizma të përshtatshëm. me të cilin vetë BE-ja, por edhe vendet anëtare mund të bëjnë presion mbi Bullgarinë nëse janë të bindur se Maqedonia e meriton fillimin e negociatave, por fatkeqësisht disa shtete të mëdha anëtare nuk janë të bindura se Maqedonia e meriton fillimin e negociatave, para së gjithash për shkak të niveli i lartë i krimit dhe korrupsionit dhe mungesa e një sistemi funksional të qeverisjes së ligjit, tha Nikollovski.

Sipas tij, pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, ai është i bindur se vendi ka institucione të konsoliduara dhe legjislacion të mirë, vetëm profesionistët në institucione duhet të lihen të punojnë dhe rezultatet e para do të shihen për vetëm gjashtë deri në nëntë muaj. .

– Kjo është diçka që disa nga kundërshtarët e mi politikë dinë të tallen, por jam i bindur se në 6-9 muaj gjërat mund të zgjidhen ose do të fillojnë të zgjidhen në Maqedoni në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe vendosja e një sistemi funksional të sundimit të ligjit, thotë Nikolloski.