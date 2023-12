Lidhja Evropiane për Ndryshim kërkon dorëheqjen e menjëhershme të zv. kryeministrit për Çështje Evropiane Bojan Mariçiq dhe të ministrit të Jashtëm Bujar Osmani.

Nga atje thonë se prej ditësh po presin për llogaridhënie nga mosrezultati i integrimeve në BE dhe përgjegjësi për frenimin e procesit të integrimeve.

“Pritëm disa ditë që të shokuarit nga rezultatet e Brukselit të vijnë në vete dhe të ndërgjegjësohen për frenimin dhe mpirjen e procesit të integrimit të vendit, por e shohim që kjo kohë nuk i shërbeu atyre për tu ndërgjegjësuar e për të reflektuar mbi (mos)rezultatin. Kjo na lë të kuptojmë që dëshpërimi i tyre është po aq falso sa edhe synimi i tyre për integrim, përndryshe para qytetarëve të këtij vendi do të dilnin me llogaridhënie dhe përgjegjësi dhe jo me ankesa.”- thonë nga LEN.