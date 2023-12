Gjykata Kushteteuese vlerëson se përkatësia kombëtare është një ndjenjë personale, të dhëna empirike të paverifikueshme dhe liria e shprehjes e përcaktuar me Kushtetutë.

Udhëzimet për librat amë, në të cilat është shtuar rubrika e kombësisë, janë miratuar nga ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, më 29 maj të këtij viti. Akti është botuar në “Fletoren Zyrtare” më 15 qershor, pra 17 ditë pas miratimit të tij, ose më konkretisht – 10 ditë pas skadimit të afatit ligjor për këtë procedurë.

Gjyqtarët kushtetues shprehën dyshime për kushtetutshmërinë e këtij udhëzimi dhe nisën një iniciativë për të kontrolluar ligjshmërinë e tij. Ndërkohë, pra më 5 korrik, Gjykata miratoi një masë të përkohshme që nxori jashtë përdorimit udhëzimin e Llogës deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për këtë çështje.

Nga pretendimet në iniciativë, thuhet se sipas kërkuesit, ndjenja e përkatësisë kombëtare është ndjenjë personale e qytetarit dhe nuk mund të vërtetohet me dokument publik, d.m.th. me një dokument të lëshuar nga një autoritet shtetëror, kryesisht për faktin se liria e shprehjes së kombësisë përfshin të drejtën për të ndryshuar ndjenjën e përkatësisë kombëtare dhe me futjen praktike të kolonës së kombësisë në ekstraktin nga librat e lindjes – si. regjistrat publikë, i jep fund ndjenjës së shprehur dikur kombëtare.