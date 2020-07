Shtetas të Maqedonisë së Veriut të cilët kanë arrit nga Afganistani janë vendosur në karantinë pasi mes tyre ka pasur persona pozitivë në Covid-19, kanë konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë.

“Shtetas të Maqedonisë së Veriut kanë arritur nga Afganistani. Pas informacioneve që janë marrë një pjesë e tyre janë pozitivë. Për shkak të sigurisë së qytetarëve, në konsultim me Komisionin për sëmundje ngjitëse dhe Inspektoratit shtetëror sanitar dhe shëndetësor, sonte do të jenë në karantinë, ndërsa nesër epidemiolog do të vendos se çka më tutje”, kanë thënë nga Ministria e Shëndetësisë (MSH).