Një vajzë e vogël është shitur për 500 dollarë nga familja e saj në Afganistan. Që kur talebanët morën kontrollin në muajin gusht, Afganistani është përballur me krizën më të madhe humanitare në botë, me një përkeqësim të mprehtë të situatës.

Nëna që shiti vajzën e vogël tha, “Fëmijët e tjerë po vdisnin nga uria dhe ne duhet të shisnim vajzën tjetër. Do të doja të mos e kisha bërë”.

Babai i vajzës mblidhte mbeturina, por edhe kjo nuk i sjell të ardhura. “Ne jemi të uritur. Tani për tani nuk kemi as miell, as vaj në shtëpi. Nuk kemi asgjë”, tha ai, raporton BBC.

I pyetur se cili do të jetë fati i vajzës së tij, ai tha: “Vajza ime nuk e di se cila do të jetë e ardhmja e saj. Nuk e di se si do të ndihet ajo për këtë. Por duhej ta bëja.”

Yogita Limaye e BBC-së, e cila udhëton në një spital të Médecins Sans Frontières në Herat thotë: “Pasi foshnja të jetë në gjendje të ecë, ajo do të merret nga burri që e bleu atë. Burri ka paguar më shumë se gjysmën e 500 dollarëve për të cilat ajo është shitur. Kjo do ta ndihmojë familjen për disa muaj. Burri tha se vajza do të martohet me fëmijën e tij, por askush nuk mund ta sigurojë këtë gjë.”