Moti sot në Maqedoni do të jetë me mjegull dhe me diell.

Temperatura gjatë mëngjesit do të lëvizë nga -1 deri -7 gradë celsius ndërsa temperatura ditore nga gjashtë deri 12 gradë celsius..

Në Shkup moti do të jetv i njëjtë, me diell dhe me mjegull ku temperatura maksimale do të arrijë gjashtë gradë celsius.

Të shtunën do të kemi vranësira dhe mjegull. Të dielën moti do të jetë me vranësira ndërsa në vendet malore do të ketë reshje të borës. Në fillim të javës pritet mot stabil me erë në drejtim veriperëndimor.