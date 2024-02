Në forumin e djeshëm në Manastir qartësuam disa nga projektet që planifikojmë t’i realizojmë si VMRO-DPMNE dhe Qeveria. ketu mbi te gjitha po mendoj per ato projekte qe nenkuptojne nje sistem stabil te energjise elektrike sepse fokusi kryesor ishte ne sistemin elektrik, pra modernizimi me desulfurizimin dhe plotesimi i kritereve per nje mjedis te shendetshem dhe njekohesisht prodhimi i energjise elektrike nga fosilet. derivatet si thëngjilli, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit për energjinë gjatë vizitës së sotme në Gazi Babë.

Mickoski theksoi se kjo para së gjithash ka të bëjë me TEC Manastir dhe zgjatjen e jetëgjatësisë së tij.

Mesazhi ynë kryesor është që ne kemi nevojë për një sistem të qëndrueshëm të energjisë elektrike që do të sigurojë zhvillim, sepse pa një sistem të qëndrueshëm të energjisë elektrike nuk do të kemi zhvillim ekonomik, çdo investitor kërkon një burim që të mund të ndërtojë dhe të vërë në funksion objektin e tij prodhues. Kemi shumë projekte, modernizimi i TEC Manastirit, një qasje e re për projektin Çebren, stimulimi i energjisë së rinovueshme dhe kontrata e madhe e gjelbër në bazë të kushteve të tregut, blerje jo e garantuar për investitorë individualë, ndërtimi i dy termocentraleve të gazit kogjenerues, një në Manastir. , një në Shkup me të cilin do të plotësohej konsumi i ngrohjes, theksoi Mickoski.

Mickoski paralajmëroi edhe një hetim serioz dhe të detajuar që është duke u zhvilluar vitet e fundit në TEC Manastir me theks në zhvillimet e fundit ku tani në arrati ata nga qeveria planifikojnë të shpallin tenderë në vlerë prej rreth 150 milionë euro.

Ata përfunduan njërin, zgjodhën nënkontraktorin e tyre të preferuar dhe shpallën tjetrin. 150 milionë euro i referohen një periudhe 18-mujore, ata si menaxhment duhet të sigurojnë që për 50-60 ditët e ardhshme të ofrojnë kushte për punë premtuese, sepse nëse ndjekim shembullin e zyrtarëve të SDS-së që kanë marrë apanagat për një vit, ata. Mos planifikoni të jeni qeveri sepse e kanë thënë qartë se çfarë planifikojnë, këtë askush nuk ua ka thënë këtyre drejtorëve dhe ende po i mbushin çantat jo pak politikanë që do të ikin pas 8 majit, tha Mickoski.