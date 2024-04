“Nga sytë e njerëzve kam konstatuar se ka shumë dëshirë, shumë emocion, mobilizim që është shumë i rëndësishëm dhe vetëdije për momentin që është përpara dhe sfidën që kemi përpara. sepse këto nuk janë zgjedhje të zakonshme”, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski nga tubimi në Krushevë.

Kur them se këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme, e kam fjalën vërtet. Zgjedhje shumë të rëndësishme për të ardhmen e Maqedonisë si shtet, ashtu siç kemi dashur të jenë, sqaroi ai.

Mickoski shtoi se po ua jep fjalën qytetarëve se duhet të jenë të sigurt vetëm për një gjë, e ajo është se në Maqedoni nuk do të jetë si më parë.

Që të mos jetë si deri më tani, ku Maqedoninë e vodhën një grup i vogël njerëzish, pesë prej tyre pjesë e kryesisë së BDI-së, dhe disa të poshtër të LSDM-së. Këtë e theksoj duke e ditur se për një kohë të shkurtër ai do të jetë kryetar i LSDM-së këtu në Krushevë dhe pres që një ndryshim i tillë të ndodhë në vitin 2025. Gjithsesi, përpiqem t’u drejtohem atyre që në të kaluarën ia dhanë votën LSDM-së ose atyre pak që ende janë pjesë e strukturës së LSDM-së ose mbështesin politikat e LSDM-së. Në këto zgjedhje fituesi është i qartë, në këto zgjedhje fitues do të jetë Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE “Maqedonia juaj”. “Dhe presidentja e ardhshme do të jetë profesoresha Gordana Siljanovska Davkova”, theksoi Mickoski.

Ai ka theksuar se në këto zgjedhje, përveç këtij qëllimi themelor, detyrë dhe synim tjetër do të jetë që përfundimisht të dërgohen në pension politik Ali Ahmeti dhe BDI.

Shumë nga kryesia e BDI-së më akuzojnë se jam antishqiptar, si ksenofob. Pse? Sepse unë kam folur për krimet e këtyre njerëzve. Dhe nuk po flas për të gjithë anëtarët dhe simpatizantët e BDI-së, por e kam fjalën për disa që janë pjesë e lidershipit dhe që janë pjesë e pushtetit në Maqedoni për më shumë se dy dekada dhe po grabisin, turpërojnë dhe duke e poshtëruar Maqedoninë”, tha lideri i VMRO-DPMNE-së.

“Të flasim për realitetin, a kanë privilegj ata njerëz, nëse sulmojmë krimin që kanë bërë këto dy dekada e më shumë, se kanë monopolin e komunitetit etnik shqiptar. Krimi nuk ka përkatësi etnike, ose je kriminel ose nuk je. Le t’i pyesim me zë nga këtu në Krushevë nëse kur ata të pafajshmit digjeshin në spitalin modular, digjeshin edhe maqedonasit dhe shqiptarët, ata digjeshin se po flas me zë të lartë për krimin e BDI-së apo për paaftësinë e atyre zyrtarëve të BDI-së. i cili direkt konspiroi që kjo të ndodhë”, pyeti Mickoski.

Ai pyeti nëse ata që vdiqën në Laskarci dhe nga “Besa trans” afër Sofjes kishin përkatësi etnike, kështu që disa vdiqën e të tjerë jo. “Jo, të gjithë kanë humbur jetën për fat të keq sepse sistemi ku ka drejtues të BDI-së nuk ka funksionuar”.

Fatkeqësisht, funksionon sistemi i ryshfeteve, parave të gatshme dhe më shumë parave të njerëzve në xhep. A kane origjine etnike parate ne buxhet, kush i vjedh, pra hajde, tani do vjedhim pak maqedonasve, tani do vjedhim pak nga turqit, pastaj pak nga vllehet etj. Jo, kur diçka vidhet, vidhet nga të gjithë. Dhe prandaj sot janë mbushur autobusët në Gostivar, Tetovë, Kërçovë, si në Shkup, Prilep, Strumicë, Gjevgjeli, me të rinj që u larguan nga Maqedonia sepse nuk kishte perspektivë, sepse nuk sollën jetë dhe shoqëri të gjitha, sepse nuk e thanë të vërtetën dhe manipuluan qytetarët në Maqedoni”, tha Mickoski.

Ai theksoi se pas zgjedhjeve do të vijë një mëngjes i ri ku Maqedonia do të krenohet sërish me presidenten Gordana Siljanovska Davkova dhe një qeveri të udhëhequr nga VMRO-DPMNE.