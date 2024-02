Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunski, ka thënë për gazetën Sitel se për VMRO-DPMNE-në nuk vlen parimi i fitores me fitues, sepse ai tashmë është shkelur nga BDI në vitin 2016 dhe se partnerët e dëshiruar të koalicionit. janë partitë nga opozita shqiptare dhe synimi i VMRO-DPMNE-së është të arrijë 61 deputetë e më shumë.

Mutsunski theksoi se edhe anketat tregojnë se partitë nga blloku opozitar shqiptar po i afrohen BDI-së, madje mund ta kalojnë atë.

Parimi fitim-fitim është shkelur nga BDI në vitin 2016, që do të thotë se nuk duhet të zbatohet më. Partneri ynë i dëshiruar dhe e themi publikisht është koalicioni nga opozita shqiptare. Sondazhet e opinionit publik dhe ato sondazhe që i shohim nga brenda dhe ato që publikohen tregojnë se tashmë po i afrohen vlerësimit dhe ndoshta do ta kalojnë BDI-në, por si rezultat do të jetë në dorën e qytetarëve. tha Mucunski.

Mucunski theksoi se është e rëndësishme që VMRO-DPMNE të arrijë numrin 61 dhe pastaj ta tejkalojë atë.