Maqedoni

Rriten çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni

Nga sonte në mesnatë do të rritet çmimi i derivateve nga 1,5 deri në dy denarë për litër, me vendim të Komisionit Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit (KRRE). Me vendim, çmimet me pakicë të derivateve të naftës rriten mesatarisht për 1.68 për qind. Çmimet me pakicë të benzinës...