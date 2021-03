Mile Levkov, nga OBRM-PDUKM-ja në paraqitjen e tij sonte në emisionin “200” në Alsat vlerëson se regjistrimi që filloi dje për diasporën është komprometuar që para se të fillonte të zhvillohej në mënyrë aktive.

Lidhur me qëndrimet e kryetarit të Entit të Statistikave se çdo keqpërdorim i platformës së regjistrimit në Internet do të ndëshkohet në përputhje me rregulloret ligjore, Levkov tha se përgjegjësia për sigurinë e sistemit nuk duhet t’i hidhet popullit por për besueshmërinë e sistemit duhet të mbajë përgjegjësi njeriu i parë i institucionit.

“Zëvendësdrejtori tha: ‘Janë regjistruar 11, 049 persona.’ Lind pyetja – sa prej tyre kanë bërë vepër penale për çka keni paralajmëruar se do të paraqisni padi penale. ESHS-ja a do të mbledhë të dhëna për shtëpitë dhe popullsinë apo do të paraqesë padi penale? Me këtë ritëm, me të cilin keni filluar, nëse kemi 200 njoftime të tilla, i gjithë shërbimi juaj duhet të përqendrohet në shkrimin e padive penale,” tha Levkov.

Gjatë ditës së sotme, një grup informaticientësh njoftuan se platforma e internetit për regjistrimin e mërgimtarëve, e cila pretendohej të ishte në dispozicion vetëm për adresat e internetit jashtë vendit, mund të arrihet edhe nga Maqedonia, duke përdorur mjetin VPN.