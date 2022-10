Ndeshja Real Madrid – Barcelona fillon në orën 16:15

Sot në Santiago Bernabeu në Madrid, në program ështe ndeshja e 251 në të gjitha kometicionet , Ral Madrid ka 100 fitore, Barcelona 98 dhe 52 ndeshje kanë përfunduar me barazim. Ndeshja e parë mes këtyre dy skuadrave është zhvilluar më 13 maj 1902 në kuadër të Kupës së mbretit dhe ka përfunduar me fitoren e katalanasve 3:1. Në ndeshjet kampionale të La Liga spanjolle ekipet deri më tani janë përballur 84 herë Real Madrid ka shënuar plotë 76 fitore, 52 ndeshje kanë përfunduar me barazim, ndërsa 73 ndeshje ka i fituar Barcelona.

Ndeshja e sotme që fillon në orën 16:15 do të ndiqet nga 200 vende apo afro 700 milion spectator para ekraneve televizive. Dy ekipet pas tetë xhirove të zhvilluara mbajnë dy pozitat e para me nga 7 fitore dhe nga një barazim dhe me nga 22 pikë të grumbulluara

Real Madrid në ndeshjen e sotme sipas rezultati.com, nuk do ta ketë formacion Ceballosin dhe portierin Cortois shkaku i lëndimeve, ndërsa te Barcelona mungojnë Araujo, Bellerin, Christiansen dhe Depay të gjithë shkakuiI lëndimeve

Formacionet e mundshme:

Real Madrid/ Lunin; Mendy, Alaba, Miliato, Carvajal; Tchoumeni, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde.

Trajneri: Carlo Ancelotti

Barcleona/ Ter Stegen; Balde, Kounde, Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Gavi.

Trajneri: Xavi Hernandez

Arbitri i ndeshjes është José María Sánchez