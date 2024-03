“Vendimet për njohjen ose mosnjohjen e dokumenteve të udhëtimit me emrin e vjetër kushtetues janë kompetencë e shteteve anëtare”. Kështu thonë nga Komisioni Evropian në lidhje me informacionet që dolën në opinion se kufijtë mund të kalohen me pasaportat e vjetra.

Nga KE për TV24 thonë se vendet e BE-së janë ato që duhet të informojnë për qëndrimin e tyre në lidhje me këtë çështje. Ata kujtojnë se as BE-ja dhe as vendet e tjera anëtare nuk janë palë në Marrëveshjen e Prespës, por është e rëndësishme arritja e rezultateve të prekshme dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare.

Ndryshe, Maqedonia e ka vazhduar afatin e përdorimit të dokumenteve personale deri në fund të vitit, por vetëm për përdorim të brendshëm.