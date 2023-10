Maqedoni

Sondazhet janë të qarta: LSDM dhe BDI do të luftojnë për vendin e dytë në zgjedhje

Sondazhet janë të qarta – SDS është tejkaluar, nga vendi i tretë po luftojnë me BDI-në për vendin e dytë, dje ka dalë një parti tjetër nga SDS, komenton VMRO-DPMNE. Deri në çfarë mase SDS-ja me politikat e saj antipopullore dhe arrogancën e saj u fut në një situatë me BDI-në...