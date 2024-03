VMRO-DPMNE opozitare ka një avantazh të dyfishtë në njësinë zgjedhore 3 dhe një avantazh pothuajse katërfish të madh në njësinë zgjedhore 4, krahasuar me LSDM-në në pushtet, tregon analiza krahasuese nga anketa e Institutit për Hulumtime Politike IPIS, e cila u prezantua në Emisioni në MTV Objektivi.

Në njësinë zgjedhore 3, në pyetjen se për cilën parti do të votoni në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, disponimi për VMRO-DPMNE-në në shkurt ishte 32.8, ndërsa në mars vlerësimi u rrit në 33.4 për qind. Për LSDM-në në shkurt 14,8 për qind e të anketuarve janë përgjigjur se do të votojnë, ndërsa për muajin mars 16,9 për qind. Për të majtën, 3.9 për qind në shkurt dhe 4.5 për qind në mars. Me lëvizjen ZNAM, 3.5 për qind e të anketuarve deklaruan në shkurt, ndërsa 4.2 për qind në mars.

Nuk kanë dashur të thonë se për kë do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, janë përgjigjur në shkurt 21 për qind, në mars 19.4 për qind e të anketuarve. Për asnjë parti në shkurt janë përgjigjur 16.2 për qind, ndërsa në mars 14.3 për qind, ndërsa nuk dinë apo nuk kanë dashur të përgjigjen, përqindja nuk ka rënë ndjeshëm, pra 7.1 për qind në shkurt, ndërsa 6.8 për qind në mars.

Në njësinë zgjedhore 4, për të njëjtën pyetje, VMRO-DPMNE është sërish para LSDM-së. Përkatësisht, për VMRO-DPMNE-në në shkurt 30,4 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se do të votojnë, ndërsa në mars besimi është rritur në 31 për qind. Për LSDM-në në shkurt, 16,9 për qind kanë deklaruar se do të votojnë për ta, ndërsa 17,9 për qind në mars. Në rastin e së majtës nuk ka një lëvizje të theksuar, pra nga 3.7 për qind në shkurt, 4 për qind e deklaruar në mars. Lëvizje të lehtë ka edhe në Lëvizjen ZNAM, pra në shkurt 2.6 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se do të votojnë, ndërsa në mars 3.5 për qind.

Në njësinë zgjedhore 4 nuk kanë dashur të thonë se për cilën parti do të votojnë në shkurt 15.4 për qind, në mars 15.6 për qind. 14.5 për qind nuk dinin ose nuk kishin përgjigje në shkurt, ndërsa në mars 13.9 për qind.



Në njësinë zgjedhore 3, të pyetur se cila parti mendoni se do t’i fitojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare, rreth 40.3 për qind janë përgjigjur në mars se do të ishte VMRO-DPMNE. Në shkurt 15,1 për qind e qytetarëve kanë besuar në LSDM, ndërsa në mars 15,2 për qind. Për të majtën 3.6 për qind në shkurt, pra 4 për qind në mars. 3.2 për qind llogariten për Lëvizjen ZNAM në shkurt, ndërsa 3.9 për qind në mars.

Pyetjes nuk e dinin apo nuk kishin përgjigje, 16.9 për qind janë përgjigjur në mars, ndërsa në mars ka rënë në 16.9 për qind. Ata nuk donin të thonë 13.1 për qind në shkurt, ose 12.4 në mars. Për asnjë parti në shkurt janë përgjigjur 9.3 për qind, në mars 7.4 për qind.



Në të njëjtën pyetje se cila parti do t’i fitojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare në njësinë zgjedhore 4, VMRO-DPMNE është sërish në avantazh të madh ndaj LSDM-së. Domethënë, besimi i VMRO-DPMNE-së rritet nga 36,4 për qind në shkurt në 37,2 për qind në mars. Për LSDM-në në shkurt janë përgjigjur vetëm 7 për qind, ndërsa në mars 8,1 për qind. Për të majtën, 3.1 për qind në shkurt ose 3.2 për qind në mars. Me Lëvizjen ZNAM ka një progres të parëndësishëm, pra nga 2.4 për qind në shkurt, në 3.1 për qind në mars.



Anketa IPIS është kryer me telefon në njësinë zgjedhore tre deri në 1010 të anketuar, ndërsa në zonën zgjedhore katër me 1035 të anketuar.