Brenda 24 orëve (19/10.2020) në gjithë territorin e vendit lidhur me masën për mbajtjen e maskës mbrojtëse janë regjistruar 624 shkelje. Ministria për Punë të Brendshme apelon deri tek qytetarët që t’i respektojnë masat dhe protokollet të miratuara nga Qeveria me qëllim ballafaqimin me Kovid-19.