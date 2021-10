Zaevizmi duhet të bjerë – këtu dhe tani, thuhet në qëndrimin zyrtar të së majtës para raundit të dytë të zgjedhjeve.

Deklarata e tyre ju përcjellim të plotë:

Udhëheqësi partiak i Partisë së Majtë, duke vlerësuar disponimin antiqeveritar dhe pro opozitës të anëtarësimit, mbështetësve dhe simpatizantëve, dhe duke marrë parasysh faktin se e majta nuk u ndërtua si një karrocë – parti, por si një lëvizje politike me rritje të shpejtë. kryesimi në spektrin e majtë politik dhe duke pasur parasysh plejadën dhe tablonë komplekse politike që u krijua pas këtyre Zgjedhjeve Lokale 2021, si dhe parandalimin e poshtërimit dhe tradhtisë së re kombëtare që po përgatit vasal Zaevi në marrëdhëniet me BE-në. dhe Bullgarinë, nëse ai qëndron në pushtet – i miraton konkluzionet e mëposhtme politike dhe drejtimet e ardhshme:

1. E majta ka bërë koalicion vetëm me popullin dhe qytetarët që jetojnë me punën e tyre dhe interesat klasore të të cilëve ajo përfaqëson, dhe refuzon çdo koalicion formal me çdo subjekt tjetër politik – qoftë nga pushteti apo opozita.

2. Në ato komuna ku ka shumicë absolute në këshilla nga DPMNE-a ose LSDM-ja, këshilltarët tanë do të veprojnë si opozitë dhe do të jenë zëri i njeriut të thjeshtë, brenda institucioneve.

3. Në këtë moment historik, duke parë tablonë më të madhe politike dhe interesin shtetëror të Republikës, detyra jonë politike – si gjeneratë e re e politikanëve të pakorruptueshëm maqedonas – nuk është të jemi litar shpëtimi, për të cilin regjimi hibrid i Zaevit dhe BDI-së. do të kapet, për ekzistencën dhe sundimin e saj të mëtejshëm, por ne do të jemi aktorët kryesorë në politikë që do të japim goditjen përfundimtare për një rënie të prerë të Zaevizmit dhe përmbysje përfundimtare të BDI-së, si një kombinim i sundimit skllav dhe bullizmit, që është në kundërshtim me interesat kombëtare dhe idealet e ASNOM-it.të popullit maqedonas.

4. Në komunat konkrete dhe në qytetin e Shkupit, ku shumica e opozitës aktuale parlamentare në këshillat lokale varet nga këshilltarët tanë, ekziston mundësia teorike dhe praktike që ata të japin pakicë, d.m.th. mbështetje e kushtëzuar – ekskluzivisht për projekte specifike dhe të përcaktuara saktësisht që janë në interesin publik të popullit dhe për të mirën e popullatës lokale, duke insistuar në përfshirjen e propozimeve thelbësore të komunitetit nga Programi ynë i Zgjedhjeve Lokale për atë komunë. Çdo tentativë për punë të paligjshme apo të dëmshme nga kushdo, këshilltarët e së majtës do ta parandalojnë dhe do ta bëjnë publike!

5. Nuk përjashtohet mundësia, në një të ashtuquajtur konkretisht Bashkia pilot, E Majta ta kërkoj kryetarin e këshillit, me qëllim forcimin e përvojës së saj politike dhe kapaciteteve administrative për të menaxhuar bashkinë dhe për të krijuar politika publike në interes të përgjithshëm.

6. Lidhur me votimin për kryetarë komunash në raundin e dytë të zgjedhjeve, i referohemi arsyes dhe ndërgjegjes së anëtarëve, mbështetësve dhe simpatizantëve tanë – të votojnë sipas bindjeve të tyre. E majta vëren se, në këtë moment, është në interes të përgjithshëm të ndiqet vala e ndjenjave antiqeveritare të vullnetit popullor, kundër politikave shkatërruese të kuislingut Zaev dhe strukturave të korruptuara të BDI-së, të cilat kanë pushtuar çdo pore të shoqërisë. për rrëzimin përfundimtar të klikut të tyre dalës të krimit mafioz.