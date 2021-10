Nëse do të kishte zgjedhje të reja parlamentare javën e ardhshme, shumica e qytetarëve do të shkonin në votim, sipas sondazhit të fundit të kryer nga Agjencia IPIS për nevojat e Prva Republika. Kryesisht qytetarët janë të pakënaqur me qeverinë aktuale. Ata nuk janë të kënaqur me reformat në arsimin fillor, ata gjithashtu shprehin pakënaqësi me punën e deritanishme të qeverisë në reformat në gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit, si dhe gjendjen ekonomike dhe standardet e jetesës. Ka një përqindje të madhe të atyre që thonë se qeveria nuk është përballur mirë me koronavirusin në vend. Në përgjithësi, qytetarët mendojnë se Qeveria aktuale në Maqedoni duhet të ndryshohet, sepse gjërat po shkojnë në drejtim të gabuar.

Kur u pyetën nëse do të shkonin në votime nëse do të kishte zgjedhje të reja parlamentare javën e ardhshme, 512 të anketuar nga gjithsej 1089, ose më saktë 47 për qind, thanë se do të votonin patjetër, 11.8 për qind thanë se ndoshta do të votonin dhe 11.5 për qind. tha se sigurisht që nuk do të shkojnë në zgjedhje. 10.3 për qind janë përsëri hezitues, por ka më shumë gjasa të mos shkojnë në votime.

Ekonomia, papunësia, pagat, pensionet, standardi i jetesës është problemi më i madh në vend që duhet të zgjidhet urgjentisht, thonë të anketuarit. Rreth 56,2 për qind, të pyetur se cilat janë dy problemet më të mëdha në Maqedoni që duhet të zgjidhen urgjentisht, kanë theksuar ekonominë, pasuar nga shëndetësia dhe kriza e KOVID-it me 8,8 për qind dhe problemi i tretë është krimi, korrupsioni dhe nepotizmi – 6 . 3 për qind.

Në mesin e qytetarëve ka pakënaqësi për mënyrën se si qeveria po përballet me koronavirusin. 35% e të anketuarve nuk janë aspak të kënaqur me punën e deritanishme të qeverisë në trajtimin e virusit korona. 13.5 janë disi të pakënaqur. Vetëm 17.7 për qind janë plotësisht të kënaqur dhe 20.8 për qind deri diku të kënaqur.

Qytetarët nuk janë të kënaqur me punën e deritanishme të qeverisë në fushën e ekonomisë. 42,7% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë fare të kënaqur, dhe 12,3% janë disi të pakënaqur. Vetëm 14.8 për qind mendojnë se puna e deritanishme e qeverisë në ekonomi po shkon në drejtimin e duhur.

E njëjta situatë është edhe me luftën kundër korrupsionit dhe krimit. 48% e të anketuarve nuk janë aspak të kënaqur me punën e deritanishme të qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, dhe 10,8% janë disi të pakënaqur. 9.8 për qind e të anketuarve janë të kënaqur, dhe 13.1 për qind janë deri diku të kënaqur.

42,1 për qind e të anketuarve nuk janë aspak të kënaqur me punën e deritanishme të qeverisë në reformën në drejtësi dhe 12,9 për qind janë disi të pakënaqur. 14% janë plotësisht të kënaqur, dhe 11.8% e të anketuarve janë disi të kënaqur.

Mendimi i qytetarëve për zhvillimin e regjistrimit është i ndarë. 25.2 për qind janë plotësisht të kënaqur me punën e deritanishme të qeverisë sa i përket regjistrimit, ndërsa 24.6 për qind nuk janë fare të kënaqur.

40,9% e të anketuarve nuk janë aspak të kënaqur me punën e deritanishme të qeverisë në reformat në arsimin fillor, dhe 10,3% janë disi të pakënaqur. 14.8 për qind janë plotësisht të kënaqur, dhe 15.1 për qind e të anketuarve janë deri diku të kënaqur.

Në pyetjen nëse besojnë se qeveria aktuale në Maqedoni duhet apo nuk duhet të ndryshohet, 49 për qind e të anketuarve janë për ndryshim, ndërsa 30,1 për qind janë shprehur se duhet të mbetet.

Mbi 50 për qind e qytetarëve mendojnë se shteti po ecën në drejtim të gabuar. 30 për qind kanë thënë se drejtimi në të cilin po lëviz Maqedonia është i saktë, ndërsa 19,7 për qind nuk kanë përgjigje për këtë pyetje.

Instituti për Kërkime Politike në periudhën midis 18-20 tetor 2021 ka realizuar një anketë për nevojat e DNID PRVA REPUBLIKA DOO SHKUP. Hulumtimi është realizuar me 1089 të anketuar duke përdorur mostrën e rastësishme e cila është shtresuar për të ruajtur përfaqësimin e popullatës në Republikën e Maqedonisë. Në të janë vëzhguar specifikat demografike të popullatës si strukturën gjinore, grupmoshat, nivelin e arsimit dhe përkatësinë etnike, me ndarjen e duhur të të anketuarve sipas vendbanimit, ku Shkupi është marrë si entitet i veçantë për shkak të karakteristikave të tij.

PARALAJMËRIM:

Përgjigjet pasqyrojnë strukturën demografike të të anketuarve, preferencat dhe qëndrimet e tyre. Të gjitha kërkimet në Institut i nënshtrohen një gabimi margjinal prej +/- 3% me një interval besimi 95%. Të gjitha rezultatet e paraqitura në raport mund të lëvizin në intervalin e specifikuar.