Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska, në takimin e sotëm online me Rosana Duxhak, Koordinatore e Përhershme e OKB në Maqedoninë e Ministrja e Arsimit Ministrja për Arsim dhe Shkencës, Mila Carovska, në takimin e sotëm online me Rosana Dudzak, Koordinatore e Përhershme e KB në Maqedoninë e Veriut dhe përfaqësues të disa agjencive të sistemit të OKB, theksoi realizimin e modelit të ri arsimor që synon që çdo fëmijë të të arrijë potencialin e tij të plotë.

Nga shtatori, prezantohet koncepti i ri i të mësuarit në klasën e parë dhe të katërt, dhe për atë qëllim, njoftimet për krijimin e materialeve mësimore dhe për ilustrimin e përmbajtjeve janë botuar tashmë. Ligji i ri për librat shkollorë është në procedurë parlamentare, si dhe ndryshimet në Ligjin për mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesional, të cilat janë pjesë e paketës së reformës, informoi Carovska.

Ajo gjithashtu foli për promovimin e arsimit të mesëm profesional.

“Përmes procesit “mëso zgjuar, puno profesionalisht”, ne po punojmë për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e këtij lloji të arsimit. Me konkursin e ri për regjistrim në arsimin e mesëm në vitin akademik 2021/2022, janë hapur 97 klasa dyshe me një vëllim të shtuar të trajnimit praktik për 2.001 nxënës. Politika e bursave është përmirësuar, është siguruar një fond për 2.200 bursa për nxënësit e vitit të parë, në një vlerë totale prej rreth 60 milion denarë, që është një rritje prej 10 herë në buxhet në krahasim me vitin e kaluar shkollor”, tha Carovska.