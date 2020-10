Maqedoni

Maqedoni: Vaksinat kundër gripit sezonal këtë vit do të jenë më të shtrenjta

Vaksinat kundër gripit sezonal pritet të arrijnë gjatë javës së ardhshme, thonë nga Ministria e Shëndetësisë, por këtë vit vaksinat komerciale do të jenë me çmime më të larta. Vitin e kaluar vaksinat ndaj gripit sezonal kanë kushtuar 650 denarë, ndërsa këtë vit do të jenë 800...