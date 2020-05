Kompania ajrore austriake “Austrian erlansj” beson se përdorimi i maskave mbrojtëse në luftën kundër përhapjes së koronavirusit në aeroplanët është më i përshtatshëm sesa lënia bosh e vendit të mesëm, deklaroi zëdhënësi i kompanisë Marlen Pirhner.

Siç transmeton BGNES, fluturimet e planifikuara të kompanisë ajrore austriake janë anuluar deri më 31 maj. Kompania ajrore po e monitoron tregun dhe do t’i rifillojë fluturimet në qershor.

Kompania “Lufthansa” tashmë e ka bërë të detyrueshme mbajtjen e maskave ​​gjatë fluturimeve, kështu që e njëjta do të duhet të zbatohet edhe në austrian erlajns.

“Bllokimi i vendeve të mese do të ishte jashtëzakonisht i padobishëm në aspektin financiar. Është më e përshtatshme të punohet me maska ​​dhe të mos lihen vende të lira. “Nga pikëpamja mjedisore, kjo qasje do të mbështetet sepse në këtë rast nuk do të duhet të fluturojmë më shpesh”, thonë nga kompania.