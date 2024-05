Rreth 78 për qind e qytetarëve të Maqedonisë besojnë se vendi po ecën në drejtim të gabuar, sipas sondazhit të fundit të publikuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan IRI, i kryer në të 6 vendet e rajonit.

Kur u pyetën nëse do të mbështesnin anëtarësimin në BE nëse do të zhvillohej sot një referendum, në pesë nga gjashtë vendet një shumicë e madhe e qytetarëve thonë PO, nga 68% në Maqedoni dhe Bosnje-Hercegovinë në 92% më të lartë në Shqipëri. Mbështetja më e ulët për BE-në është në Serbi me vetëm 40% dhe vetëm 34% që janë kundër

Megjithatë, pothuajse çdo i dyti qytetar maqedonas beson se Unioni nuk ka synim serioz të hapë dyert dhe t’i ofrojë anëtarësimit vendit.

Sa i përket politikës së jashtme, 31% e qytetarëve mendojnë se ajo duhet të drejtohet drejt Bashkimit Evropian dhe vendeve perëndimore, kundrejt 23% që mendojnë se vendi duhet të drejtohet njësoj drejt perëndimit dhe lindjes.

Çështjet ekonomike, pra kostoja e jetesës dhe çmimet e larta janë ende problemi më i madh për qytetarët, pasuar nga korrupsioni dhe papunësia.

Institucionet fetare dhe ushtria janë në krye për sa i përket besimit te qytetarët, ndërsa partitë politike, Kuvendi dhe gjykatat janë në fund me besimin më të vogël.

Besimi mes politikanëve është interesant. Derisa 52% e qytetarëve janë përgjigjur se nuk i besojnë asnjë politikani, ata që kanë vendosur zgjedhin liderin e VMRO DPMNE-së. Me 14% të besimit, Mickoski është në krye të kësaj liste, i ndjekur nga Ahmeti, Maksim Dimitrievski, Stevo Pendaorvski, Gruevski, ndërsa kreu i LSDM-së Kovaçevski është në fund të listës.

Nëse te maqedonasit përgjigjet ndahen sipas grupmoshave, te të rinjtë nga 18 deri në 35 vjeç, pas Mickoskit, liderja e Leftia Apasiev është në vendin e dytë për nga besimi, ndërsa te grupmosha mbi 56 vjeç. Ish-kryeministri Gruevski ende gëzon besim të lartë.

Sipas sondazhit të IRI, televizionet janë ende burimi kryesor i informacionit dhe televizioni Sitel mbetet në krye të listës së mediave me besimin më të lartë prej gati 40%.

Sondazhi i IRI-së është kryer para zgjedhjeve të dyfishta në vend, pra në periudhën nga 2 shkurti deri më 5 mars të këtij viti në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe madhësia e anketave nga vendi në vend varion ndërmjet 1000 dhe 1238 të anketuar.