Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë përgëzon grupin e parë të studentëve që përfunduan ciklin e parë të gjuhës maqedonase në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Tiranë. Na gëzon fakti që interesimi i madh për maqedonishten në Fakultetin e Tiranës ka vërtetuar se angazhimi i shoqatës së bashku me Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhë, Letërsi dhe Kulturë Maqedonase në Unversitetin Shën Kiril dhe Metodi dhe drejtoreshën në atë kohë, prof. Dr. Vesna Mojsova- Çepishevska, kemi realizuar në periudhën dhjetor 2022 deri në shtator 2023. Me përkushtimin që më pas na riktheu besimin në institucionin e arsimit të lartë maqedonas dhe me të gjitha hapat që u ndërmorën në bashkëpunim me Seminarin, bënë të mundur arritjen e këtij momenti kur edhe një herë maqedonishtja mund të studiohet në një Universitet të lartë në Tiranë.

Mirëpo, na vjen keq që pas ndryshimeve në udhëheqjen e Seminarit, nuk u shfrytëzuan mundësitë që u dhanë deri në shtator të vitit 2023, që gjuha maqedonase të mund të studiohej në kuadër të vetë studimeve, e jo vetëm si lëndë shtesë, dhe që tani, Maqedonishtja mësohet vetëm përmes një kursi. Angazhimet tona ishin dhe janë në drejtim të pritjes së ditës kur në Tiranë do të ketë Degën të Gjuhës dhe të Letërsisë Maqedonase, prandaj pavarësisht zhvillimeve, pas ndryshimeve, jemi të bindur se do ta presim edhe atë ditë, me perspektiva të reja për bashkëpunimin akademik dhe ndërkulturor ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë.

Shpresojmë që disa nga ata studentë të cilët tani, falë angazhimeve që i kemi bërë me Seminarin deri në shtator të vitit 2023, mund të studiojnë te Ligjëruesi në gjuhën maqedonase, të jenë ata që në kohën para nesh do të qëndrojnë pas iniciativave për zhvillimi i mëtejshëm i maqedonishtes në Shqipëri.

Urojmë që gjuha maqedonase të fillojë të studiohet në Fakultetin Filologjik në Universitetin Fan S. Noli” në Korçë. Prej kohësh është paralajmëruar se kjo do të ndodhë dhe sipas informacioneve të fundit është lëndë dhe jo pjesë përbërëse e programeve bazë të studimit. Jemi të bindur se nëse veprojmë me atë lloj angazhimi që Shoqata jonë e udhëhequr nga Kryetari Nikolla Gjurgjaj dhe me angazhimet e jashtëzakonshme që Seminari bëri deri në shtator 2023 me lidershipin e atëhershëm, barrierat mund të hiqen edhe në Korçë.

Fatkeqësisht, ne dhe udhëheqja e mëparshme e Seminarit, me të cilin hapëm dyert për maqedonishtet në Tiranë, nuk jemi pjesë e proceseve aktuale dhe megjithëse kontributi ynë nuk vlerësohet, shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë është vazhdimisht këtu, për të gjithë studentët që e zgjodhën dhe me ata që do të zgjedhin kursin e gjuhës maqedonase në të ardhmen. Ne jemi këtu për t’i mbështetur në vendosmërinë e tyre për të afirmuar identitetin maqedonas dhe besojmë se do t’ia dalim.

E gjithë anëtarësia e Shoqatës dhe kryetari Gjurgjaj dërgojnë urimet e tyre të përzemërta për të gjithë studentët të cilët morën certifikatën e parë për mësimin e gjuhës maqedonase në kursin e Ligjëruesit në gjuhën maqedonase në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Tiranë.