Mickoski me rejting më të lartë në mesin e politikanëve

Rreth 78 për qind e qytetarëve të Maqedonisë besojnë se vendi po ecën në drejtim të gabuar, sipas sondazhit të fundit të publikuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan IRI, i kryer në të 6 vendet e rajonit. Kur u pyetën nëse do të mbështesnin anëtarësimin në BE nëse do të zhvillohej...