Lideri i VMRO-DPMNE-së dhe mandatar i ardhshëm i qeverisë, Hristijan Mickoski, ka bërë të ditur se përveç 58 deputetëve të koalicionit, ka konsoliduar saktësisht 61 deputetë.

Po, po, mund të them se si VMRO-DPMNE dhe koalicion “Maqedonia juaj” po i mbyllim bisedimet me disa deputetë që nuk janë pjesë e koalicionit “Maqedonia juaj” dhe këtë mund ta them për momentin. ne kemi konsoliduar me sukses 61 deputetë.

Nuk mund të flas për detajet, por shumë shpejt nga sot do t’i mësoni detajet duke pasur parasysh se situata është e ndjeshme, por ajo që mund të them është se si koalicion “Maqedonia juaj” e udhëhequr nga VMRO-DPMNE në Kuvend përveç 58 deputetë që vetë koalicioni i ka në mënyrë autentike dhe presim një vendim të gjykatës administrative për të parë se çfarë do të ndodhë me njësitë zgjedhore 5 dhe 6, mund të them me kënaqësi se kemi konsoliduar saktësisht 61 deputetë, por kjo nuk do të na tërheqë. nga bisedimet me partnerët e ardhshëm potencial të koalicionit siç është koalicioni Vlen”, tha Mickoski.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para mbylljes së Samitit “Maqedonia 2025”, Mickoski informoi se bisedimet me “Vlen” po shkojnë në drejtimin e duhur.