Duke pasur parasysh se vetëm kështu mund t’ju drejtohemi për keqpërdorimin e pozitës zyrtare dhe ndërhyrjet politike që po bëni, edhe pse jam i sigurt se e dini, më lejoni t’ju kujtoj, shkruan në adresën e publikuar ministrit të Punëve të Jashtme Bujar Osmani në Facebook-un e tij në profilin e Viktoria Trajkov, bashkëpunëtore strategjike për politikë ndërkombëtare të kryetarit të VMRO-DPMNE-së, e cila thekson se kjo është një përpjekje për të heshtur, siç thotë ajo, keqpërdorimet kadrovike në diplomacinë maqedonase.

“Në përpjekje për të më mbyllur gojën që të mos raportoja abuzimet tuaja me personelin në Ministrinë e Jashtme, nëpërmjet instalimeve tuaja në këtë qeveri të korruptuar, më hoqët në mënyrë të paligjshme dhe pa asnjë bazë certifikatën e sigurisë. Për këtë lloj abuzimi të shërbimeve të sigurisë, të jeni të sigurt se shumë shpejt do të ketë përgjegjësi.

Pasi e patë që me të tilla metoda nuk do të më heshtni, ju shkuat një hap më tej, duke më hequr pasaportën diplomatike, e cila ligjërisht është e drejta ime.

Ju po e bëni këtë ndërsa unë jam në pushim mjekësor me probleme të rënda shëndetësore, që është gjithashtu një shpërdorim i rëndë i detyrës dhe autoritetit në vetvete. Për sjellje të tilla skandaloze dhe të paligjshme ju përdorni “shërbimet” e pasardhësve tuaj të cilët i shpërbleni me poste të ndryshme të larta për të cilat nuk kanë asnjë kualifikim, si Memet Jacou, të cilin e emëruat si përfaqësues special të kryetarit të OSBE-së për Rininë dhe Rininë dhe subjekti im po ashtu ilegale dhe pa asnje kredenciale e mban ne sirtar!

Nuk e di nëse jeni në dijeni që përveç jush po i detyroni këta persona të punojnë në mënyrë të paligjshme, për të cilën do të duhet të mbajnë edhe përgjegjësi.

Ministër, ndal këto presione e të ngjashme!

Ndonëse JAM GRUA, nënë e dy fëmijëve, ta keni të qartë se as nuk do të më trembni dhe as nuk do të më heshtni!”, ka shkruar Trajkov në fjalimin e tij publik drejtuar ministrit Osmani.