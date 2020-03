Qeveria e Maqedonisë sapo ka sjellur vendim për ngrirjen e çmimeve të frutave tropikale. Me këtë vendim kufizohen çmimet e limonave, mandarinave, portokajve dhe disa frutave tjera.

Ku vendim vjen për shkak se pas shpalljes së epidemisë së Koronavirusit çmimi i limonave ka shkuar deri 180 denarë, transmeton Gazeta Lajm. Qeveria kërkon nga tregtarët të kthejnë çmimet në normalitet, përndryshe do të ballafaqohen me gjoba por edhe me denim me burg.