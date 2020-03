Në Gazetën Zyrtare me Nr 70, me datën 19.3.2020 janë shpallur urdhëresat e para të qeverisë me fuqi të ligjit. Këto janë ndryshimet e para ligjore për të cilat ka marrë vendim qeveria pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme.Ekzekutivi ka ndryshuar ligjet që përndryshe janë përgjegjësi e legjislaturës – Kuvendit. Në të katër ligjet, ndryshimet e miratuara përkohësisht nga Qeveria janë të natyrës teknike. Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, pezullohen provimet për ekspertizë, noterë, ndërmjetësues dhe provimin e jurisprudencës.