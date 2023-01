Maqedoni

Kovaçki: Nuk mund ta ndryshosh Kushtetutën pa pyetur popullin

Nuk mund të ndryshosh Kushtetutën pa u konsultuar me qytetarët. Nëse janë të bindur, le të shkojnë në zgjedhje, le të përballen me argumentet dhe faktet dhe le të vendosë vetë populli. Kjo që po bëjnë tani me një kuazi-shumicë duke futur parti vetëm rezulton në problem me legjitimitetin...