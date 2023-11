Izet Mexhiti, Bilall Kasami dhe Afrim Gashi zyrtarizuan frontin opozitar në Maqedoninë e Veriut me emrin Lidhja Evropiane për Ndryshim. Koalicioni opozitar i përbërë nga tre partitë politike: Alternativa, Lëvizja Besa dhe Lëvizja Demokratike në zgjedhjet e ardhshme do të shkojë me lista të përbashkëta dhe do të kenë kandidat të përbashkët për president.

Kreu i lëvizjes Besa, Bilall Kasami tha me anë të një statusi se emrin e këtij koalicioni e vendosën pasi “Lidhja”, paraqet edhe dëshminë e fuqisë së bashkimit për t’i arritur qëllimet tona të përbashkëta në interes të popullit. Ndërkohë tre liderët i ftuan partitë tjera, OJQ-të dhe individët që duan të sjellin ndryshimin ti bashkohen frontit të tyre.