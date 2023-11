“Kjo histori ka një vit e gjysmë dhe nuk do të ketë ndryshime kushtetuese nën diktimin bullgar dhe nuk do të ketë kurrë. Kjo është një çështje e mbyllur”, deklaroi nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë.

“I kemi mbyllur ato çështje, nuk do të ketë ndryshime kushtetuese. Është e kotë të futemi në teza dhe hipoteza që kanë të vetmin qëllim të mashtrojnë publikun nga çështjet reale, dhe kjo është, p.sh., se si është e mundur që Lotaria Shtetërore të dalë nga ambientet shtetërore dhe të shkojë në ambiente private. dhe të nënshkruajë 2,6 milionë euro qira dhe pasi atë kompani e bleu djali i deputetit të BDI-së”, përkujtoi Nikolloski.

Ai tha se VMRO-DPMNE nuk do të lejojë ndryshime kushtetuese nën diktat bullgar.

Zgjedhjet kushtetuese nuk do të mbahen as para zgjedhjeve, as pas zgjedhjeve nën diktimin bullgar dhe kjo tashmë është temë e mbyllur”, theksoi nënkryetari i VMRO-DPMNE-së.

Në lidhje me kornizën e negociatave, nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolloski tha – “Këto janë çështje për të cilat duhet të mbajnë përgjegjësi ata që e pranuan një diktat të tillë bullgar. Sepse ky është një poshtërim për Maqedoninë. Dhe sigurisht që jemi të gatshëm të diskutojmë për vazhdimin e rrugës evropiane të Maqedonisë, por vetëm nëse dhe nëse edhe Bullgaria është e gatshme të ndërmarrë hapa. Bullgaria duhet të respektojë vetëm atë që është parimi bazë i shtetit të së drejtës, e që është, ndër të tjera, respektimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, e cila është gjykata më e lartë për të drejtat e njeriut në Evropë”.

Nikoloski përkujtoi se janë 14 aktgjykime që Bullgaria nuk i zbaton. Dhe për momentin në proces janë edhe 17 procese të tjera të cilat ndoshta do të përfundojnë në favor të maqedonasve në Bullgari. Dhe Bullgaria nuk ka zbatuar asnjë deri tani.

“Gjithashtu, Maqedonia duhet të ketë garanci të qarta për identitetin e saj shekullor, por edhe se në ndalesën e ardhshme nuk do të ketë veto. Si qytetarët duhet të shohin përparim edhe në negociatat me BE-në në sferën e mirëqenies ekonomike, e cila është më e rëndësishmja për qytetarët”, sqaroi Nikolloski.

Ai theksoi se ndryshimet kushtetuese nën diktimin bullgar janë shantazhuar dhe për këtë VMRO-DPMNE nuk i pranon.