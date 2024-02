Dëshiroj të flas për kulmin e krimit që po ndodh në muajt e fundit dhe ditët e fundit të largimit të LSDM-së dhe BDI-së. Këto ditë është nënshkruar një tender në vlerë jo më pak se 46 milionë euro për nxjerrjen e thëngjillit në TEC Manastir, ndërmjet Ndërmarrjes Elektrike të Maqedonisë, filial i TEC Manastir dhe kompanisë së preferuar të qeverisë Kompania Markovski konsullit të nderit të Bjellorusisë, Borçe Markovski, rekordmen në tenderë në Maqedoni, akuzoi sot Aleksandar Nikolloski.

Ky është tenderi më i madh i nënshkruar në TEC Manastir për nxjerrjen e qymyrit në periudhën e fundit dhe po e përsëris kushton 46 milionë euro fantastike.

Pyetja e parë që lind është pse nuk u zgjodh oferta më e lirë dhe u pranua një ofertë rreth 30% më e lartë se oferta më e lirë. Gjegjësisht, oferta e pranuar është 129,7 denarë, ndërsa ka pasur edhe ofertë prej 100 denarë për giga xhaul. Po e përsëris, oferta e pranuar është 129,7 denarë, dhe ka ofertë prej 100 denarë për giga xhaul.

Siç mund ta shohë publiku ishin tre ofertues dhe nuk u zgjodh ofertuesi më i lirë, por u zgjodh ofertuesi më i shtrenjtë, ndaj pyes publikisht se ku shkon ky 30%? Shkojnë vetëm te Borce Markovski apo shkojnë edhe në strukturat qeveritare, nga më i larti tek ai më i ulëti? E përsëris, pyes se ku shkon kjo diferencë prej 30%, nëse shkon vetëm për Borçe Markovskin apo shkon për të gjitha strukturat qeveritare nga më e larta tek ato më të ulëtat.

Pyes kush nga qeveria ka në plan të shpëtojë nga ky tender kriminal? Kush nga qeveria planifikon të ketë një interes të fortë financiar personal në këtë tender?

Në këtë drejtim, dëshiroj të prezantoj një dokument tjetër për publikun. Përkatësisht, Qeveria me 28.12.2023 merr vendim me të cilin thuhet se termocentralet e Maqedonisë në 6 muajt e ardhshëm nuk do t’i realizojnë blerjet aktuale dhe të planifikuara për nxjerrjen e thëngjillit dhe mekanizimin ndihmës, si dhe çdo blerje mbi 30 milionë denarë dhe për të informuar. Qeveria përpara se të marrë vendimin e duhur.

Ky është ai dokument. Kështu më 28.12 i thanë Maqedonisë që të mos i zbatojë kontratat e nënshkruara për nxjerrjen e thëngjillit të cilat janë sërish me kompaninë Markovski dhe të mos nënshkruajnë kontrata mbi 500 mijë euro, dhe tashmë nga mesi i shkurtit TEC Manastiri ka nënshkruar kontratë nga një fantastik. 46 milionë euro.

Arsyeja për këtë është arsyeja pse Qeveria e ndryshon këtë vendim pas vetëm një muaji. Pra dua të pyes nëse kjo është pjesë e marrëveshjes mes LSDM-së dhe BDI-së, ku LSDM-ja do të vjedhë nga TEC i Manastirit, kurse BDI-ja do të vjedhë nga importi i qymyrit në grabitjen vëllazërore. Sepse në periudhën e ardhshme pritet që të shpallet tender për 100 milionë euro fantastike për importin e qymyrit. Pra, a është marrëveshja vjedhja në TEC Manastir për LSDM-në në nisje, dhe vjedhja nga importi i qymyrit për BDI-në në largim.

Dhe pyetja e fundit, kyçe që dua të bëj në këtë konferencë për shtyp është se pse drejtorët në TEC Manastir fillimisht kundërshtuan dhe më pas pranuan ta nënshkruajnë këtë tender. Emrat e tyre janë Pece Matevski, drejtor i filialit të TEC Manastir dhe nën të janë nënshkruar 5 emra: Zlatko Alexovski, Dragi Krstev, Vlado Kotevski, Dimitar Petkovski dhe Vasko Josifovski. Pse këta 6 persona fillimisht kundërshtuan, e më pas vendosën të nënshkruajnë kontratën me kompaninë Markovski për nxjerrjen kriminale të qymyrit me çmim 30 për qind më të lartë se konkurrenca. A është kjo një rastësi? Apo janë edhe ata pjesë e një skeme të zhvilluar mirë të vjedhjes dhe grabitjes së TEC Manastirit dhe Ndërmarrjes Elektrike të Maqedonisë? Dëshiroj t’i them Borçe Markovskit dhe drejtorëve të REK Manastir dhe drejtorit të Energjisë Elektrike, gjegjësisht Termocentraleve të Maqedonisë, si dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë që janë të përfshirë në këtë, se ky do të jetë prioriteti numër një i qeverisë së re. nga VMRO-DPMNE pas zgjedhjeve të ardhshme presidenciale dhe parlamentare. Do të hetohet tërësisht dhe kushdo përveç njërit të përfshirë në këtë krim do të mbajë përgjegjësi.