Kjo konferencë për media është vazhdim i skandalit që shpallëm lidhur me tenderin rekord kriminal për nxjerrjen e thëngjillit dhe mbetjeve në TEC Manastir për konsullin e nderit të Bjellorusisë, Borçe Markovski. Vazhdojmë me detaje të reja kriminale.

Dëshirojmë të pyesim ekipin menaxhues të Elektrani në Maqedoni dhe veçanërisht gjashtë personat që kanë nënshkruar kontratën e prokurimit publik, të cilin dua ta lexoj sërish, Pece Matevski, Zlatko Alexovski, Dragi Krstev, Vlado Kotevski, Dimitar Petkovski dhe Vasko Josifovski, se çfarë është motivi i tyre apo më saktë cili është interesi i tyre financiar për të zbatuar dhe nënshkruar një tender të tillë. A është diferenca prej 30% mes ofertës së përzgjedhur dhe ofertës më të ulët ndoshta motivi që këta gjashtë persona, drejtorë në TEC Manastir të nënshkruajnë një tender të tillë kriminal, dhe më parë të vendosin kritere që i përshtaten vetëm një kompanie. A i kanë rritur qëllimisht kriteret për pjesëmarrje në prokurimin publik në procedurë penale në mënyrë që, siç thashë, t’i plotësojë vetëm një kompani, që është shkelje e drejtpërdrejtë e Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës? A e kanë anashkaluar me dashje apo pa dashje se operatori ekonomik i favorizuar Markovski me të njëjtën makineri tashmë po merr pjesë në dy tenderë të tjerë, gjë që është kundër ligjit. E përsëris, e njëjta makineri tashmë është duke punuar pas dy tenderëve të pranuar më parë, kështu që TEC Manastir angazhon të njëjtat makina për tre tenderë aktivë. A do të thotë kjo se e njëjta makinë do të paguhet tri herë për punën e së njëjtës ditë dhe a do të thotë kjo se dita në TEC Manastir nuk ka 24, jo 48, por 72 orë.

E përsëris, e njëjta makinë do të merret me qira tre herë.

Kjo do të thotë se kompania Markovski do të punojë në tre tenderë paralelë me të njëjtin mekanizim, sepse më parë me kontratë të datës 17.11.2023 për marrjen me qira të makinerive ndihmëse për nevojat e operimit minerar nga 03.10.2023 për gërmimin e sterileve me konstruksion. operimi, ofroi të njëjtën fuqi pune dhe makineri minerare-ndërtimi, si dhe tenderin e ri prej 46 milionë eurosh.

Po ashtu, menaxhmenti i termocentraleve të Maqedonisë me vetëdije dhe qëllim ka lejuar në kushtet e dokumentacionit të tenderit që të mos ketë asnjë ndalesë dhe keqpërdorim, përkatësisht të mund të përdoren të njëjtat pajisje dhe të njëjtin personel.

Për më tepër, një nga kriteret për përcaktimin e aftësisë teknike kërkonte që operatori i ardhshëm ekonomik të kishte minuar të paktën një milion ton qymyr ose 8 milion ton mbetje në masë në mënyrë kumulative në tre vitet e fundit.

Në procedurën e mëparshme, të cilën e ka fituar edhe kompania Markovski, është kërkuar që të ketë vetëm gërmimin e pesë milionë metër kub steril, kështu që po e përsëris në këtë procedurë tenderimi kërkohet të ketë gërmuar 8 milionë tonë kub steril. dhe në atë të mëparshmin të ketë gërmuar 5 milionë kub steri, dhe diferenca prej 3 milionë metër kub mbetje është aq sa ka gërmuar Markovski mes dy tenderëve. Pra praktikisht kriteri rritet me rritjen e tenderëve të kompanisë Markovski me qëllim të diskriminimit të të tjerëve dhe favorizimit të një operatori ekonomik që askush tjetër të mos marrë pjesë.

Ky dhe shumë fakte të tjera flasin për krimin e rëndë që ndodh në TEC Manastir në të mirë të vetëm një kompanie, dëshmia më e mirë për të cilat janë prokurimet publike që kompania Markovski i ka marrë në TEC Manastir.

Vetëm në periudhën janar 2021 deri në shkurt 2024, gjegjësisht për 3 vite, kompania Markovski ka pranuar 58 tenderë në REC Manastir me vlerë të përgjithshme prej 163 milionë euro. E përsëris, ka marrë 58 tendera në 3 vite me një vlerë totale prej 163 milionë euro. Vetëm me tenderin e fundit mund të ndërtohen gjysma e të gjitha shkollave të mesme në Maqedoni. Vetëm me tenderin e fundit prej 46 milionë euro gjimnazistët maqedonas mund të marrin shkolla të reja, praktikisht çdo shkollë e dytë e mesme do të jetë e re vetëm me tenderin e fundit të kompanisë Markovski dhe me numrin e përgjithshëm të tenderëve të gjitha shkollat ​​e mesme në Maqedoni. mund të ndërtohen dhe të mbeten para për palestra dhe pishina dhe të ketë një ringjallje të plotë të arsimit maqedonas.