Më shumë se gjysma e të anketuarve besojnë se asnjë nga partitë ekzistuese nuk ka kapacitet për të zbatuar programin më të mirë ekonomik. Megjithatë, shumica e qytetarëve kanë besim se mund ta bëjë VMRO-DPMNE-ja, parti e cila sipas këtij hulumtimi, nëse zgjedhjet mbahen nesër, do të fitojë në raport 25,1 me partinë në pushtet LSDM. Ndërsa rejtingu i liderit të VMRO-DPMNE-së Hristjan Mickoski po rritet dhe është gati katër herë më i lartë se ai i kryetarit dhe kryeministrit të LSDM-së, Dimitar Kovaçevski.

Këto janë pjesë e rezultateve të anketës telefonike të cilën agjencia Market Vision e ka bërë me 1200 të anketuar nga 18 deri më 25 shtator nga redakcia e MKD.mk.

Mbi dy të tretat ose 69,7% e të anketuarve nuk i besojnë asnjë lideri të partisë politike në skenën politike maqedonase. Ndërsa nga ata që janë deklaruar, 12,3% besojnë te Hristijan Mickoski, 3,5% te Dimitar Kovacevski, 3,1% te Dimitar Apasiev dhe 3,7% te Ali Ahmeti.

Krahasuar me rezultatet e anketës në qershor dhe shkurt të këtij viti, vërehet një rritje prej 12 për qind e përqindjes së të anketuarve që nuk besojnë në asnjë lider partiak, një rritje e lehtë e besimit te Hristijan Mickoski për 1% dhe një rënie e ndjeshme në besimi tek Dimitar Kovacevski nga 8,2% në shkurt në 3,5% në shtator 2023.

Një e katërta e të anketuarve deklaruan se në zgjedhjet e ardhshme do të votojnë për partinë politike VMRO-DPMNE 25.1%, e ndjekur nga BDI me 9.7%, LSDM me 9.5% dhe Levica me 7.1%.

Ndryshimi më i madh i besimit të votuesve është te partia LSDM, ku përqindja e të anketuarve që kanë deklaruar se do të votojnë për këtë parti ka rënë nga 12.4% në shkurt në 9.5% në shtator 2023. Më shumë se gjysma e të anketuarve besojnë se asnjë nga partitë ekzistuese nuk ka kapacitet për të zbatuar programin më të mirë ekonomik. Megjithatë, shumica e qytetarëve kanë besim se VMRO-DPMNE mund ta bëjë këtë.

Më shumë se gjysma ose 52.2% e të anketuarve do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër. Krahasuar me përgjigjet e të anketuarve nga anketat e qershorit dhe shkurtit 2023, vërehet një trend i uljes së numrit të të anketuarve që deklaruan se do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme.

Sondazhi u krye nga 18 deri më 25 shtator 2023 duke përdorur metodën CATI – anketë telefonike e asistuar me kompjuter me një kampion prej 1200 të anketuarve me një interval besimi prej 95% dhe një marzh gabimi +-3%. përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas: rajonit, gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike sipas të dhënave për popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.