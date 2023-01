Moti sot në pjesën më të madhe të vendit do të jetë me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare.

Në mëngjes do të ketë mjegull ose vranësira të ulëta në disa lugina dhe përgjatë Povardarisë, e cila gjatë ditës do të ulet pjesërisht.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -3 deri në 3, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 9 deri në 16 gradë.

Në Shkup në mëngjes me mjegull dhe vranësira të ulëta, e cila gjatë ditës do të ulet pjesërisht.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 0, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 9 gradë.