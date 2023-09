Më vjen keq që vendosët të bëni një parodi publike dhe të shërbeni për t’u defokusuar nga krimi i kësaj qeverie kriminale dhe ju kuptoj, por nuk mund t’ju justifikoj, i tha sot kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, ish-kryetarit të partisë dhe kryeministrit Nikolla Gruevski.

Nuk ka nevojë për dialog përmes mediave, i thotë Mickoski, por meqë më është drejtuar me status vetëm një herë, po kështu do t’ju përgjigjem:

Nikolla, nuk kam ndërmend të jem pjesë e skenarit të krijimit të përçarjes në favor të kësaj qeverie me korrespondencë publike. Një ditë kur të takohemi ballë për ballë do t’ju tregoj detajet nëse jeni gati t’i dëgjoni. Nuk do të lejoj të harrohet se çfarë po bën kjo qeveri kriminale për të qëndruar gjithnjë e më gjatë, duke krijuar një atmosferë ku humbet shpresa e qytetarëve për drejtësi dhe drejtësi. Nëse doni përçarje, ky është vendimi juaj dhe unë jam i gatshëm ta kundërshtoj, sepse nuk është një betejë personale, por një betejë për Maqedoninë, e cila po zhytet gjithnjë e më shumë në krim, ku gjithçka shkon kundër vullnetit të qytetarëve. Dhe ne politikanët jemi të zgjedhur nga populli dhe i përgjigjemi popullit për veprimet tona. Për Maqedoninë nuk duhet të ketë treg dhe marrëveshje nën tavolinë. Nuk do të lejoj marrëveshje dhe marrëveshje personale në kurriz të interesit kolektiv.

Ky nuk është viti 2018, kjo është një kohë tjetër.

Siç thoshte ai “e vërteta është si gjilpëra, herët a vonë do të dalë”, dhe të vërtetën e dimë unë dhe ti… por duket se të tjerët që e kanë thënë publikisht këto ditë, më shumë apo më pak me zë të lartë dhe qartë, dije gjithashtu.