Do të flas për disa gjëra, disa janë aktuale, disa do të jenë të reja, por në të njëjtën kohë nuk ka se si, për të mos thënë që sigurisht nuk do të jetë si më parë. A ju kujtohet një përgjigje e partisë së shumicës, edhe pse është partner i pakicës në qeveri, kryetari i partisë më të vogël, e cila në thelb është më e madhja në Qeveri, i ka dhënë një sugjerim Kovaçevskit kur është pyetur nga gazetarët. si do te vazhdosh tutje, keshtu tha si deri tani. Sigurisht që nuk do të jetë si më parë, deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në debatin e sotëm “Platforma infrastrukturore për të ardhmen” me temë “Koncepti për investime në infrastrukturë” që u mbajt në Drugovë, Komuna e Kërçovës.

“Me VMRO-DPMNE-në do të jetë shumë ndryshe nga sa ka qenë deri më tani. Sepse deri më tani ne fjalë për fjalë nuk kemi fitore si popull, si vend, por po pësojmë disfata, dekadencë, turp, poshtërim, krim, grabitje kudo. Dhe në shumicën e rasteve edhe ato pak projekte që janë realizuar në sferën e infrastrukturës përcillen me shumë dyshime për krim të kryer dhe korrupsion”, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së.

Mickoski shtoi se me ardhjen e VMRO-DPMNE-së në pushtet, i gjithë krimi dhe korrupsioni që ka ndodhur në sektorin e infrastrukturës do të hetohet në detaje dhe do të ketë përgjegjësi për të.

“Klipi “Stani Blagoja, da te vidi sala” ka përfunduar me një urdhër që është dashur të jetë realitet, e ai është që autostrada Kërçovë-Ohër të përfundojë në janar të vitit 2024. Tani jemi në gjysmën e dytë të shkurtit dhe nuk ka as një “A” nga autostrada. Dhe është e pamundur që ai projekt të përfundojë në janar 2024. pse? Sepse në këtë moment, kur të bëni një analizë të detajuar dhe një seksion tërthor se ku janë aktivitetet e ndërtimit, do të arrini në përfundimin se është diku rreth 70 për qind i përfunduar nga sa duhet të jetë 100%. Pra, kemi diku rreth 30 për qind. Dhe ne, duke u përgatitur në detaje për këtë tribunë, duke analizuar situatën në të cilën ndodhet sot kjo pjesë rrugore, njëkohësisht duke pasur një pamje të qartë të asaj që kemi si kapacitet ndërtimor, mund të dalim me një premtim që do të jetë pjesë e Programi i VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit se pjesa e plotë do të përfundojë dhe do të vihet në përdorim në gjysmën e dytë ose do të thoja në fund të vitit 2026”, premtoi Mickoski.