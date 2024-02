Sociologu Ali Pajaziti thotë se ky fenomen ndodh kryesisht si pasojë e frikës për sigurimin e të ardhurave për familjen por edhe mënyrës moderne të jetës, që nënkupton sa më pak fëmijë aq më shumë të ardhura për familjen.

“Ky fenomen ndodh si rrjedhim i modernizimit të familjes, i ndryshimit të mendësisë dhe konceptit mbi këtë vatër të shenjtë, si dhe ndryshimit të mënyrës së jetesës apo live stajllit, i të kuptuarit të familjes si një njësi më tepër ekonomike se sa një vatër ku njeriu vetë realizohet dhe e gjen prehjen apo kënaqësinë. Mendohet se sa më e madhe të jetë familja aq më shumë ka probleme për të realizuar ëndrrat e çiftit i cili për këtë mjaftohet me një apo maksimum dy fëmijë. Ka madje edhe trendë të asaj që e quajmë mos lindje aspak apo abstenim, duke u nisur nga mantra e modernitetit, “No children – more income”. Si pasojë kjo do ketë tkurrjen tonë demografike, pra rënien e numrit si etnitet apo popullatë në RM”, u shpreh Ali Pajaziti, Sociolog.

Ndryshe nga lindjet e zakonshme, në vendin tonë gjatë vitit 2022, janë shënuar edhe 17 foshnje të lindura të gjalla nga nëna të moshës nën 15 vjeç. Numri i foshnjave të lindura nga çiftet e pakurorëzuar është 2 298 ose 12.7%, nga numri i përgjithshëm i lindjeve.