Pendarovski, Kovaçevski dhe SDS heshtin për skandalin me përfshirjen e ndërmjetësve në fushatën e tyre dhe mendojnë se nëse nuk japin përgjigje do të kalojë pa u vënë re. Për të kujtuar, Pendarovski pranoi se ai dhe ekipi i tij nga qeveria kontaktuan Asaf Isein, një ndërmjetës në Ballkan i njohur për një fushatë negative dhe duke marrë parasysh retorikën që vjen nga qendrat e tyre, ata tashmë po punojnë shumë për të krijuar përçarje, etiketimin e kritikëve dhe fyerjet publiku dhe populli, akuzoi VMRO-DPMNE.

Pra kemi deklaratën e Pendarovskit dhe kemi “nënshkrimin” e brokerit të shtrenjtë ballkanik Isein. Tani ata ende duhet të thonë se sa dhe çfarë lloj parash paguajnë këto bakshish? Për këtë arsye Pendarovski, Kovaçevski dhe SDS heshtin. Nëse po e paguajnë Assaf Isein me para të zeza, atëherë po bëjnë krim. Nëse angazhimi i tij paguhet nga një subjekt i huaj, atëherë përsëri po e shkelin ligjin, aq më tepër që ai faktor i huaj do të kishte interesat e veta për të ndërhyrë në zgjedhjet në Maqedoni.

Ky dëshpërim është i madh mes autoriteteve nuk është më lajm. Që ata shpenzojnë në engro për të zbutur goditjen është gjithashtu e njohur. Por është gjithashtu një fakt absolut që as krijuesit e huaj dhe as vendas të një fushate negative nuk do t’i ndihmojnë ata të shpëtojnë veten nga disfata që i pret. Atyre iu dha mundësia dhe 7 vite të tëra hapësirë ​​për të bërë diçka për popullin dhe shtetin, por nuk arritën asgjë, përveç krimit, korrupsionit dhe pasurimit personal. Kjo është arsyeja pse asgjë nuk po i shpëton ata tani. Është koha për ndryshime!