Maqedonia e Veriut nesër për herë të parë në tavolinën e NATO-s si anëtare me të drejta të plota

Përmes një video-konference nesër do të mbahet mbledhja e parë e ministrave të punëve të brendshme të vendeve-anëtare të NATO-s, në të cilën për herë të parë si anëtare me të drejta të plota do të merr pjesë edhe Maqedonia e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens...