LDP ka nisur iniciativën për mbledhjen e nënshkrimeve për zëvendësimin e kryetares Danela Arsovska përmes referendumit. Ata kanë nevojë për rreth 46.000 nënshkrime nga qytetarët, gjegjësisht 10% nga numri i përgjithshëm i votuesve në Qytetin e Shkupit, dhe ideja e tyre është që referendumi të mbahet së bashku me zgjedhjet në maj të vitit të ardhshëm. PLD do të iniciojë edhe ndryshime në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, i cili deri në vitin 1996 ofronte mundësinë e tërheqjes së një kryetari komune. Pas ndryshimeve të vitit 2002, një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm nëse kapet në flagrancë duke kryer një krim.

Një iniciativë për ndryshimin e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe mbledhjen e nënshkrimeve për referendum për tërheqjen e kryetarëve të komunave është paralajmëruar nga Partia Liberal Demokratike nën udhëheqjen e presidentes Monika Zajkova dhe organizata e sapothemeluar e qytetit nën LDP-në në Shkup, e udhëhequr nga Filip Jakimovski.

“Ajo që po ndodh në kryeqytetin Shkup është një shenjë e qartë se duhet të ketë një mekanizëm për tërheqjen e kryetarëve të komunave. Qytetarët nuk guxojnë të vuajnë nga paaftësia e pushtetit vendor”, thonë nga PLD.

Partia thekson se kjo nismë ka për qëllim plotësimin e nevojave të qytetarëve dhe përmirësimin e jetës në kryeqytet.

“Situatën aktuale në kryeqytetin tonë e shoh me zhgënjim dhe shqetësim të thellë. Më kujtohet një Shkup më i bukur, një qytet i dritës, kulturës dhe gjelbërimit, dhe jo një qytet që tani është i mbështjellë në errësirë ​​dhe i mbytur në mbeturina. Duket se autoritetet aktuale vendore janë larguar nga nevojat dhe dëshirat elementare të qytetarëve të tyre. Në një kohë, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale i vitit 1996 u la një mundësi ligjore qytetarëve që të marrin pjesë aktive në vendimet që ndikojnë në jetën e tyre, duke përfshirë mekanizmin për tërheqjen e kryetarëve të komunave. “Fatkeqësisht, kjo dispozitë vendimtare në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale nga viti 2002 është fshirë dhe nga atëherë e deri më sot qytetarëve iu është hequr mundësia ligjore për të nisur procedurën për shkarkimin e kryetarëve të komunave”, thotë presidentja Zajkova.

Ajo shtoi se jemi në një situatë në të cilën kryetarët e komunave mund të shpenzojnë fjalë për fjalë mandatin e tyre pa përgjegjësi dhe llogari reale për (mos)punën e tyre dhe nga kjo vuajnë komunat dhe qytetarët.

“Në tokën evropiane, deri më tani janë kryer disa procedura për shkarkimin e kryetarëve të bashkive, si shembulli i Hana Gronkiewicz Walz, kryetare e Varshavës, më pas u mbajt një referendum lokal për të fajësuar kryetarin e Kishinau-t, dhe në vitin 2015, pas Propozimi i kryeministrit të atëhershëm britanik David Cameron në parlament, mekanizmi i tërheqjes u miratua në Mbretërinë e Bashkuar. “Në të njëjtën kohë, Peter Feldman, kryetari i diskutueshëm i qendrës financiare gjermane – Frankfurt, u hoq nga detyra përmes një referendumi civil”, sqaron ajo.

Kryetari i Organizatës së Qytetit të PLD-së në Shkup, Filip Jakimovski, theksoi nevojën e ndërrimit të menjëhershëm të kryetarit të komunës, i cili bëri thirrje që Shkupi t’i kthehet shkupjanëve.

“Formimi i organizatës së qytetit tonë është i një rëndësie vendimtare për misionin tonë. Jemi të përkushtuar për pjesëmarrje aktive në procesin e hartës së problemeve në Shkup dhe gjetjes së zgjidhjeve. Synimi ynë është të krijojmë një qeverisje vendore më të fortë, më të aftë dhe proaktive që do të ushqejë vlerat në qytet”, shtoi ai.

PLD fton të gjithë qytetarët e interesuar që t’i bashkohen kësaj nisme, “të punojmë së bashku për të krijuar një sistem të hapur dhe të përgjegjshëm të vetëqeverisjes lokale në Shkup dhe në mbarë vendin”.

Për Arsovskën kjo është një iniciativë jashtëzakonisht joserioze.

“Është e pavlerë të komentoj deklaratat e partive satelitore, sidomos të një partie nga radhët e së cilës dalin kuadro që askush nuk i njeh në politikë, ndaj mundohen të profilizohen në këtë mënyrë. Nisma është jashtëzakonisht joserioze dhe tregon injorancë elementare nga ana e një deputeti, i cili duhet të dijë se ligjet nuk kanë zbatim prapaveprues dhe kur tashmë po shpikin nisma, le t’i ngrenë edhe për deputetët të cilët e ndryshojnë uniformën e tyre sipas mundësive aktuale të natyrës fitimprurëse.përgjigjet Arsovska për Tellma.

Nisma vjen pasi dekorimi i qytetit për Vitin e Ri, veçanërisht pema e Krishtlindjes, u bë cak i talljeve edhe në rajon. Arsovska tha se dekorimi kushton 30.000 euro, që është dhjetë herë më lirë se vitet e kaluara, por ajo nuk tha nëse është punësuar një kompani dhe pse nuk është shpallur tender, sepse ligji e parasheh që ajo është e detyruar ta bëjë këtë për blerjet mbi 1000 euro.

Një gjë të tillë e ka bërë të ditur edhe prokuroria, me mendimin se nëse Drejtoria e Policisë Financiare, kompetente për të hetuar akuzat se ku kanë përfunduar paratë nga thesari i qytetit, nuk e bëjnë këtë, do të hapin një çështje dhe do të bartin. jashtë kontrolleve.