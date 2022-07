Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski përmes profilit të tij në facebook njofton se sot në Qeveri do të mbahet takim me liderët e partive të koalicionit qeveritar ku do të shqyrtohet propozimi francez, shkruan Telegrafi Maqedoni.

“Siç premtova, ne po hapim një proces konsultimi të gjerë. Sot në orën 11:00 në Qeveri do të mbahet mbledhja e liderëve të partive nga koalicioni qeveritar, ku do të shqyrtohet propozimi i presidencës franceze.

Menjëherë pas mbledhjes propozimin do ta publikojmë në formë integrale në faqen zyrtare të Qeverisë.

Gjatë ditës, krahas takimit me koalicionin, do të zhvillohen një sërë konsultimesh dhe bisedash me publikun ekspert dhe ekspert si dhe me median.

Siç e kam paralajmëruar edhe dje, i gjithë procesi do të zhvillohet në mënyrë transparente dhe publiku do të informohet në detaje për të gjitha hapat e mëtejshëm”, shkruan Kovaçevski.

Kryeministri u bën thirrje për përgjegjësi nga të gjithë aktorët relevantë në shoqëri, spekulimet për çështje të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare nuk i bëjnë dobi askujt.

“U bëj thirrje të gjithë aktorëve politikë dhe mediave që të mbështeten në informacionin zyrtar të institucioneve. Kërkoj konstruktivitet dhe mbështetje nga të gjitha palët e interesuara për të marrë një vendim të mençur në interes të të gjithë qytetarëve”, shton Kovaçevski.