Maqedoni

VMRO-DPMNE: Zaev e ka keqpërdorur fatin tragjik të të masakruarve në liqenin e Smillkovcit

Zoran Zaev është turp edhe si politikan edhe si njeri. Zoran Zaev sot tregoi se nuk ka fytyrë, as nder, as dinjitet madje edhe kur bëhet fjalë për tragjedi të njerëzve. Zoran Zaev sot e pranoi se ka manipuluar në mënyrë brutale me familjet e viktimave nga masakra në liqenin e Smillkovcit. Të...