Në 12 qytete të Maqedonisë ku kishte të infektuar, nuk ka më raste aktive, informon Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe përmes profilit të tij në Facebook.

“Deri më sot, në 12 qytete ku kishte pacientë, nuk ka raste më aktive të Covid-19.

Në periudhën tjetër, ne presim një situatë të qëndrueshme dhe të qetë sa i përket epidemisë. Meqenëse objektet e testimit janë lehtësuar, do të fillojmë me një shfaqje masive nesër – do të fillojmë me punonjësit në kopshte”, shkruan Filipçe.