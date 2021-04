Kryeministri Zoran Zaev ka takuar sot krerët fetarë në Maqedoninë e Veriut.

Në takimin me drejtorin e Komisionit për marrëdhënie me komunitetet fetare dhe grupeve religjioze, Darijan Sotirovski, me kreun e Kishës Ortodokse Maqedonase, z.z. Stefan, të Bashkësisë Fetare Islame, reisin Shaqir Fetai dhe të Kishës Katolike, Kiro Stojanov është biseduar për masat e ballafaqimit të pandemisë, si dhe për çështje të tjera aktuale të rëndësishme për komunitetet fetare dhe për shtetin.

Në takim u përfundua, që të dërgohet apel i përbashkët deri te të gjithë qytetarët, për respektim të masave të miratuara nga Qeveria.

Gjithashtu, është shprehur gatishmëri për të ftuar qytetarët për t’u paraqitur për vaksinim kundër Covid-19.

“Bashkërisht është konstatuar se në këto momente me të cilat përballet njerëzimi me virusin e paparashikuar, nevojitet mençuri nga ana e besimtarëve, sepse sëmundja nuk njeh religjione dhe kombe. Në takim bashkërisht është vlerësuar se respektimi i masave, varet edhe nga ajo se si qytetarët do t’i kalojnë festat në prag: Pashkët dhe Ramazan Bajramin, kurse është e qartë se ekziston dëshirë te të gjithë për të shënuar festat e mëdha fetare në paqe dhe harmoni dhe bashkë me më të afërmit në familje”, thanë nga Qeveria.