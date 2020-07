Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) gjatë ditës së sotme do t’i publikoj çmimet e reja të derivateve të naftës të cilat do të hyjnë në fuqi në mesnatë dhe do të zgjasin deri të hënë e ardhshme.

Javën e kaluar me vendim të KRRE-së, benzina Euro Super BS-95 dhe EuroSuper BS-98 u shtrenjtuan për gjysmë denari. Po aq u shtrenjtua edhe dizeli