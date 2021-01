Ndërsa shumë njerëz kujdesen për peshën e tyre, mbipesha në zonën ebarkut duket se është diçka për t’u shqetësuar . Në fakt, për shëndetin, çështja nuk është se sa peshoni, por sa dhjamë keni sidomos në bark. Yndyra e tepërt çon në shumë gjendje serioze si diabeti, atak në zemër, depresioni, etj.

Këtu keni 3 truket më të rëndësishme për ta nisur mëngjes duke humbur një pjesë të konsiderueshme të dhjamit në zonën e barkut:

Mos nxitoni: Kur nxitoni në mëngjes dhe po përpiqeni të mos vonoheni në punë ose shkollë, mund të ndiheni të stresuar. Hormoni kortizol, i cili është përgjegjës për këtë proces, do të rritet në trupin tuaj. Siç tregon studimi nga Bright Side, kjo do të çojë në shtim të peshës në pjesën e barkut tuaj. Kështu që përpiquni të kaloni rutinën tuaj të mëngjesit më me qetësi.

Mundohuni të bëni një mini stërvitje: Ushtrimi është me të vërtetë një nga mënyrat më të mira për të humbur peshë, dhe bërja e tij është gjëja e parë në mëngjes mund të jetë një burim i mirë i energjisë.

Hani protein dhe fibra për mëngjes: Studimet tregojnë se ngrënia e më shumë proteinave çon në më pak yndyrë në bark. Sigurohuni që të përfshini mish, peshk, vezë dhe fasule në mëngjesin tuaj. Për më tepër, një studim tjetër tregoi se një rritje e marrjes së fibrave gjithashtu ka një efekt pozitiv në djegien e dhjamit të barkut. Farat e lirit, brokoli, avokado, etj – janë një burim i shkëlqyeshëm i fibrave për tu përfshirë në vaktet tuaja.