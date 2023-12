Anketa e dhjetorit e MKD.mk, e cila e ka bërë agjencia Market Vision, krahasuar me ato të mëparshmet, tregon se numri i qytetarëve që do të dilnin për të votuar në zgjedhjet e ardhshme është në rritje. Dhe ky sondazh konfirmoi trendin në rritje të popullaritetit të VMRO-DPMNE-së dhe liderit të saj Hristijan Mickoski dhe rënien e LSDM-së në pushtet. Në mesin e të anketuarve filloi të shfaqet partia e re politike ZNAM dhe kryetari i saj Maksim Dimitrievski.

Në pyetjen se “në cilin lider politik keni më shumë besim”, 12,95 për qind e të anketuarve kanë treguar emrin e Hristijan Mickoski, kreut të VMRO-DPMNE-së. 6.65% e tyre kanë zgjedhur Ali Ahmetin, liderin e BDI-së, vetëm 4.25% e votuesve kanë besim te kryeministri aktual dhe kryetari i LSDM-së Dimitar Kovaçevski, 3.5% kanë besim te lideri i Partisë së Majtë, Dimitar Apasiev.

Për herë të parë emri i Maksim Dimitrievskit, kryetarit të partisë së re politike ZNAM, del në hulumtimin e MKD.mk me 2,1 për qind besim. Më shumë se gjysma e të anketuarve deklaruan se nuk i besojnë asnjë lideri të partisë politike.

Ndër liderët, sipas anketave të MKD.mk në shkurt, qershor, shtator dhe dhjetor, rritja e popullaritetit të Mickoskit (nga 11 në 13%), rënia e Kovaçevskit (nga 8,2 në 4,3 për qind) dhe Apasiev ( nga 4 në 3,5 për qind. %), dhe stabiliteti i popullaritetit të Ali Ahmetit rreth 6 për qind.

Se cila parti janë të bindur qytetarët se do t’i fitojë zgjedhjet e ardhshme, 16,35 për qind e të anketuarve mendojnë se është VMRO-DPMNE, 5,95 për qind janë të bindur për fitoren e BDI-së, ndërsa 5,65 për qind kanë vendosur për LSDM-në.

Trendi i partive të atyre të anketuarve që deklaruan se do të votojnë, në krahasim me anketat e mëparshme në MKD.mk, tregon rritje të madhe të vendosmërisë së votuesve për VMRO-DPMNE – nga 21,8% në shkurt 2023 në 26,7% në dhjetor. Me LSDM-në, popullariteti në mesin e të anketuarve që kanë vendosur është në rënie – nga 12,4% në shkurt në 9,2% në dhjetor.

Të gjitha hulumtimet në MKD.mk